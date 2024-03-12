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Атака зимы посреди марта: Башкирию ждет похолодание и осадки

Атака зимы посреди марта: Башкирию ждет похолодание и осадки

22:13, 12 мар 2024

В среду, 13 марта, в Башкирии ожидается резкое похолодание, сопровождающееся снегопадами. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Ночью столбик термометра опустится до -10…-15°C, а в некоторых районах мороз может усилиться до -20…-25°C. Днем же температура будет колебаться в пределах от -2 до -7°C.

Помимо снегопадов, жителей региона ожидает западный и северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 3-8 метров в секунду. Метеорологи предупреждают и о тумане, который окутает дороги ночью и утром, снижая видимость до 500 метров.

МЧС Башкирии призывает граждан к осторожности: будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения и не пренебрегайте мерами безопасности.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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