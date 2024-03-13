В Башкирии раздадутся взрывы: специалисты израсходуют 500 килограммов взрывчатки
18:00, 13 мар 2024
Сегодня на реке Белой в Бураевском районе Башкирии раздадутся взрывы - плановые мероприятия, призванные обезопасить регион от весеннего паводка.
В преддверии таяния снегов и ледохода, специалисты МЧС проводят дробление льда в районе нового моста, строящегося у населенного пункта Вострецово. Около 500 килограммов взрывчатых веществ будут использованы для контроля за ледоходом и предотвращения заторов.
Взрывные работы – мера, продиктованная заботой о безопасности людей и инфраструктуры. Заблаговременно заключенные договоры с подрядчиками и продуманная схема действий гарантируют точность и эффективность взрывных мероприятий.
Жителей Башкирии просят не пугаться взрывов и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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