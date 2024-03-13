Скандал в Башкирии: 14-летняя девочка забеременела от 29-летнего мужчины
21:10, 13 мар 2024
В Башкирии восьмиклассница в возрасте 14 лет забеременела от значительно более взрослого партнера.
По информации из достоверных источников, юная девушка, которой в настоящее время исполнилось 15 лет, встала на учет по беременности на сроке 28 недель в текущем месяце. Обстоятельства, при которых произошло зачатие, выглядят крайне неоднозначными и вызывают серьезные опасения.
Как удалось выяснить, в сентябре прошлого года подросток по обоюдному согласию вступил в интимную связь с 29-летним мужчиной, возраст которого более чем вдвое превышает ее собственный. В настоящий момент этот человек находится в командировке, но факт сексуальных отношений с несовершеннолетней уже стал предметом расследования местных органов опеки и правоохранительных структур.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
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