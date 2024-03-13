Весеннее наступление: Башкирию захлестнет волна тепла
21:51, 13 мар 2024
Зима в Башкирии отступает, уступая место долгожданной весне. Синоптики Башгидромета обещают жителям республики тёплую и солнечную погоду до конца рабочей недели.
В четверг, 14 марта, пройдет небольшой снегопад, а юго-западный ветер будет дуть с умеренной силой. Ночью столбики термометров опустятся до -6...-11°C, а в юго-восточной части региона похолодает до -16°C. Днём же температура воздуха поднимется до +1...-4°C.
В пятницу, 15 марта, ночью местами ожидается кратковременный снег, днём осадки прекратятся. Умеренный ветер останется юго-западным. Ночная температура воздуха составит -5...-10°C, а днём термометры покажут +2...-3°C.
Автор: Алия Карачурина
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