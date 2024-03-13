Неожиданная прибавка к пенсии перед выборами: пенсионеров ждет сюрприз

22:34, 13 мар 2024

В преддверии выборов правительство решило порадовать пенсионеров приятными новостями. По словам эксперта в области пенсионного обеспечения Анастасии Киреевой, ряд категорий пожилых людей получат дополнительные выплаты.

Главным условием для получения новой доплаты к пенсии является наличие звания «Ветеран труда». На федеральном уровне его присвоение сопряжено с бюрократическими сложностями, требуя подтверждения наличия орденов, наград или ведомственных грамот. Однако на региональном уровне процедура значительно упрощена, что не преминула отметить Киреева.

Помимо этого, пенсионеров ждет компенсация, призванная нивелировать негативное влияние инфляции. В Москве размер доплаты вырос на 5%, что эквивалентно 1328 рублям к основной пенсии. В Ленинградской области прибавка составила 4,6%.

Приятным бонусом станет ускоренная выплата для тех, кто получил звание «ветеран труда» в феврале. Уже с марта они смогут начать получать дополнительные средства. В Москве женщины с 20-летним и мужчины с 25-летним страховым стажем могут претендовать на заветное удостоверение.

Автор: Вадим Рудаков