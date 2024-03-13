Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Неожиданная прибавка к пенсии перед выборами: пенсионеров ждет сюрприз

Неожиданная прибавка к пенсии перед выборами: пенсионеров ждет сюрприз

22:34, 13 мар 2024

В преддверии выборов правительство решило порадовать пенсионеров приятными новостями. По словам эксперта в области пенсионного обеспечения Анастасии Киреевой, ряд категорий пожилых людей получат дополнительные выплаты.

Главным условием для получения новой доплаты к пенсии является наличие звания «Ветеран труда». На федеральном уровне его присвоение сопряжено с бюрократическими сложностями, требуя подтверждения наличия орденов, наград или ведомственных грамот. Однако на региональном уровне процедура значительно упрощена, что не преминула отметить Киреева.

Помимо этого, пенсионеров ждет компенсация, призванная нивелировать негативное влияние инфляции. В Москве размер доплаты вырос на 5%, что эквивалентно 1328 рублям к основной пенсии. В Ленинградской области прибавка составила 4,6%.

Приятным бонусом станет ускоренная выплата для тех, кто получил звание «ветеран труда» в феврале. Уже с марта они смогут начать получать дополнительные средства. В Москве женщины с 20-летним и мужчины с 25-летним страховым стажем могут претендовать на заветное удостоверение.

Не индексация, а перерасчет: пенсионерам рассказали о нюансах увеличения выплат в 2024 году – кого ждут сюрпризы Не индексация, а перерасчет: пенсионерам рассказали о нюансах увеличения выплат в 2024 году – кого ждут сюрпризы
Автор: Вадим Рудаков
Теги: пенсии выплаты
Читайте также

Наконец дождались: пенсионеров с советским стажем ждет сюрприз с 14 февраля
Общество в Башкирии
Наконец дождались: пенсионеров с советским стажем ждет сюрприз с 14 февраля
Более 200 тысяч работающих пенсионеров Башкирии получат надбавку
Общество в Башкирии
Более 200 тысяч работающих пенсионеров Башкирии получат надбавку
Ноябрьские выплаты пенсионерам в России: кого ждет прибавка к пенсии
Экономика в Башкирии
Ноябрьские выплаты пенсионерам в России: кого ждет прибавка к пенсии
Стало известно, что ждёт пенсионеров со стажем более 20 лет: приятный сюрприз
Общество в Башкирии
Стало известно, что ждёт пенсионеров со стажем более 20 лет: приятный сюрприз


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok