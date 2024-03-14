Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии стали известны 5 районов, в которых не хотят жить люди

В Башкирии стали известны 5 районов, в которых не хотят жить люди

09:27, 14 мар 2024

В 2023 году Башкирия столкнулась с миграционной убылью населения. По данным Башстата, регион покинуло на 920 человек больше, чем прибыло.

Среди лидеров антирейтинга по миграциии оказались пять районов. Гафурийский район стал настоящим анти-чемпионом с убылью 178 человек на 10 тысяч жителей. Неприглядная картина наблюдается и по Дуванскому (176,1), Зианчуринскому (173,1), Зилаирскому (163,1) и Мишкинскому (162,2) районам.

В то же время, семь муниципалитетов продемонстрировали миграционный прирост. Уфимский район стал лидером по привлекательности для мигрантов, с приростом 210,6 человек на 10 тысяч жителей. За ним следуют Иглинский район (131), Стерлитамак (66,3), Уфа (58), Нефтекамск (41,3), Октябрьский (24,5) и Салават (7,8).

Автор: Алия Карачурина
Читайте также

Названы 5 самых непривлекательных районов Башкирии для переезда
Общество в Башкирии
Названы 5 самых непривлекательных районов Башкирии для переезда
Башкирия теряет жителей: рекордная убыль в 5 районах
Общество в Башкирии
Башкирия теряет жителей: рекордная убыль в 5 районах
В Башкирии назвали районы, где в прошлом году умерло больше всего людей
Общество в Башкирии
В Башкирии назвали районы, где в прошлом году умерло больше всего людей
Статистика коронавируса в Башкирии: информация по городам и районам республики
Здравоохранение в Башкирии
Статистика коронавируса в Башкирии: информация по городам и районам республики


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok