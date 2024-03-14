В Башкирии стали известны 5 районов, в которых не хотят жить люди

09:27, 14 мар 2024

В 2023 году Башкирия столкнулась с миграционной убылью населения. По данным Башстата, регион покинуло на 920 человек больше, чем прибыло.

Среди лидеров антирейтинга по миграциии оказались пять районов. Гафурийский район стал настоящим анти-чемпионом с убылью 178 человек на 10 тысяч жителей. Неприглядная картина наблюдается и по Дуванскому (176,1), Зианчуринскому (173,1), Зилаирскому (163,1) и Мишкинскому (162,2) районам.

В то же время, семь муниципалитетов продемонстрировали миграционный прирост. Уфимский район стал лидером по привлекательности для мигрантов, с приростом 210,6 человек на 10 тысяч жителей. За ним следуют Иглинский район (131), Стерлитамак (66,3), Уфа (58), Нефтекамск (41,3), Октябрьский (24,5) и Салават (7,8).

Автор: Алия Карачурина