Раздают по 20 000 рублей: россияне могут получить выплату

09:43, 14 мар 2024

Каждый гражданин России может рассчитывать на получение единовременной финансовой поддержки в размере до 20 000 рублей. Однако для получения этой суммы существуют определенные условия, о которых стоит знать.

Согласно официальным заявлениям, право на разовую выплату распространяется как на трудоустроенных россиян, так и на тех, кто в настоящий момент не имеет постоянного места работы. Ключевым критерием для получения данной материальной помощи является факт уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

На сумму до 19 000 рублей могут рассчитывать граждане, понесшие расходы на лечение, образование (свое или детей), а также занятия физической культурой и спортом. Стоит отметить, что в минувшем 2023 году государство выделило значительные средства на поддержку спортивных инициатив, что позволит большему числу россиян воспользоваться налоговым вычетом в данной сфере.

Кто же имеет право на получение социального налогового вычета? В эту категорию входят граждане, работающие по трудовому договору, индивидуальные предприниматели, уплачивающие НДФЛ, а также пенсионеры с облагаемыми налогом доходами. Следует также отметить, что с 2024 года максимальная сумма возврата 13% НДФЛ увеличена с 120 000 до 150 000 рублей. Однако данное нововведение не затрагивает некоторые категории граждан, имеющие право на социальные вычеты.

Автор: Алия Карачурина