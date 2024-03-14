Второе повышение пенсий: российских пенсионеров обрадовали неожиданным известием

09:57, 14 мар 2024

В свете грядущих перемен пенсионная система России готовится к значительным изменениям. Новые законодательные инициативы предусматривают, что ежемесячные выплаты пенсионерам будут индексироваться дважды в течение календарного года. Это означает, что уже с начала 2024 года российские граждане пенсионного возраста смогут ощутить улучшение своего финансового благосостояния.

Опытный аналитик в сфере пенсионного обеспечения прокомментировал эту реформу. По его словам, значительная часть пенсионной системы страны претерпит трансформацию в связи с нововведениями. В прошлом страховые пенсионные выплаты индексировались раз в год, но теперь каждый получатель пенсии сможет рассчитывать на двукратное повышение.

Начиная с 2025 года, первая индексация пенсий будет проводиться в феврале, а вторая – в апреле. Это позволит пенсионерам компенсировать уровень инфляции за предыдущий год, а также получить дополнительное увеличение выплат на основе роста доходов Социального фонда. Прогнозируется, что в течение двух лет средний размер пенсии вырастет почти до 26 тысяч рублей.

Следует отметить, что повышение затронет лишь неработающих пенсионеров. Тем не менее, общее количество пенсионеров в стране, как ожидается, возрастет: к 2026 году их численность должна достигнуть 43,3 миллиона человек. Соотношение пенсионных выплат к средней заработной плате также увеличится до 25,3 процента.

Предварительные показатели индексации сулят позитивные перемены для пожилого населения страны. Пенсионеры могут быть уверены, что их многолетний труд не останется незамеченным, и благодаря законодательным новшествам их материальное положение станет более стабильным и комфортным.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru