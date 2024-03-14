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Выплатят всем: неработающих пенсионеров ждет настоящий сюрприз уже в марте

Выплатят всем: неработающих пенсионеров ждет настоящий сюрприз уже в марте

10:47, 14 мар 2024

Российские власти приготовили долгожданный подарок для миллионов пенсионеров по всей стране. Согласно недавнему решению, с марта грядущего года доходы неработающих пенсионеров вырастут на внушительные 7,5 процента, обеспечив значительное улучшение качества жизни этой уязвимой группы населения.

Повышение затронет более чем 32 миллиона российских пенсионеров, не имеющих дополнительного источника дохода. По оценкам экспертов, средний размер ежемесячных выплат по страховой пенсии вырастет до 23 449 рублей.

Столь масштабное повышение стало возможным благодаря двум ключевым изменениям. Во-первых, базовая фиксированная выплата увеличится с нынешних 7567 рублей до 8135 рублей. Во-вторых, стоимость пенсионного балла, используемого для расчета страховой части пенсии, возрастет с 129 до 133 рублей.

Инициатива о повышении пенсионных выплат исходила от Президента России Владимира Путина, который распорядился законодательно закрепить данное решение, а необходимые бюджетные ассигнования в размере порядка 234 миллиардов рублей уже предусмотрены в проекте федерального бюджета на следующий год.

Второе повышение пенсий: российских пенсионеров обрадовали неожиданным известием Второе повышение пенсий: российских пенсионеров обрадовали неожиданным известием
Автор: Вадим Рудаков
Теги: пенсии
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