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В России растет число «отказников» от армии. В Башкирии их стало в 5 раз больше

В России растет число «отказников» от армии. В Башкирии их стало в 5 раз больше

10:57, 14 мар 2024

По данным Федеральной службы по труду и занятости, в 2023 году число башкирских новобранцев, избравших альтернативную службу, увеличилось в пять раз по сравнению с предыдущим годом и достигло 10 человек. Хотя эта цифра может показаться незначительной, она отражает более масштабный сдвиг в общественном сознании, происходящий по всей стране.

В целом по России в минувшем году 1645 призывников решили отказаться от военной службы с оружием в руках, предпочтя ей гражданские альтернативы. Лидерами по числу таких «отказников» стали Санкт-Петербург (105 человек), Ростовская (101), Кемеровская (91), Челябинская (80) области и Пермский край (69). Вместе с тем, в 17 регионах страны не зарегистрировано ни одного случая выбора альтернативной службы.

Автор: Вадим Рудаков
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