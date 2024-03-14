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Новый запрет: меняются правила перевода с одной банковской карты на другую

Новый запрет: меняются правила перевода с одной банковской карты на другую

14:08, 14 мар 2024

Начиная с 15 марта, в России вступают в силу масштабные изменения в правилах использования банковских карт, призванные усилить безопасность операций и уменьшить риски мошенничества. Об этом сообщила специалист в области права Ирина Сивкова.

Главным нововведением станет повышение уровня защиты от несанкционированных переводов средств с карт без согласия владельца. Это позволит существенно сократить распространенные случаи мошенничества, связанные с кражей или утерей пластиковых "кошельков".

Более того, впервые страховка будет распространяться на ситуации, когда денежные средства были незаконно списаны с банковского счета. В таких случаях финансовые организации будут обязаны провести расследование и возместить украденные суммы. При этом минимальный размер компенсации установлен на отметке 100 тысяч рублей, а сроки для возврата похищенных денег ограничены одним календарным месяцем.

Важным аспектом нововведений станет также незамедлительное информирование Центрального банка обо всех выявленных случаях незаконных переводов. Это позволит оперативно реагировать на мошеннические действия и принимать необходимые контрмеры для защиты интересов добропорядочных граждан.

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Автор: Семен Подгорный
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