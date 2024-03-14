Зима сдается: Башкирию ждёт мартовская оттепель с сюрпризами
21:48, 14 мар 2024
В эту пятницу, 15 марта, Башкирия окунется в объятия тёплой и переменчивой погоды. Синоптики обещают облачное небо с прояснениями, но без обильных осадков.
Ночью температура воздуха будет колебаться от -3 до -8°C, а при прояснениях возможны заморозки до -13°C. Днём же столбик термометра поднимется до -1…+4°C.
Однако не стоит расслабляться: юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, а днём в некоторых районах возможны порывы до 18 м/с.
На дорогах стоит быть осторожными: ночью и утром местами возможен туман, который снизит видимость до 500-1000 метров.
Автор: Алия Карачурина
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