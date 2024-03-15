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Согласны ли вы стать моим президентом? В Башкирии пара молодоженов прямо со свадьбы проголосовала на выборах

Согласны ли вы стать моим президентом? В Башкирии пара молодоженов прямо со свадьбы проголосовала на выборах

14:48, 15 мар 2024

В Чишминском районе Башкирии пара новобрачных, едва успев расписаться и обменяться клятвами вечной любви, не стала откладывать исполнение гражданского долга. Прямиком из загса молодожёны отправились на ближайший избирательный участок, чтобы принять участие в важном общественно-политическом событии – выборах президента РФ.

Глава районной администрации Ришат Мансуров, свидетель этого запоминающегося момента, не преминул запечатлеть счастливую пару на пороге участка. На трогательном снимке новоиспечённая супруга Резеда позирует в подвенечном наряде, роскошном белом платье, ещё не успев сменить праздничный облик после бракосочетания. Нетрудно догадаться, что для молодого этого мгновения стали поистине незабываемыми.

В комментарии к опубликованному фото Мансуров тепло поздравил влюблённых:

- От регистрации брака к участию в выборах - впечатляющее начало вашего совместного пути! Наверняка это будет самый запоминающийся день в вашей жизни!
Автор: Алия Карачурина
Фото: Ришат Мансуров / vk.com
Теги: Чишминский район
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