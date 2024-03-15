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Певице Гульназ Асаевой провели сложную операцию по коррекции зрения

Певице Гульназ Асаевой провели сложную операцию по коррекции зрения

20:33, 15 мар 2024

Для Гульназ Асаевой, чья карьера неразрывно связана с выступлениями на сцене, проблемы со зрением стали серьезным испытанием. По признанию самой певицы, ситуация дошла до критической точки, когда она перестала различать лица зрителей в зале. Очки и контактные линзы были лишь временным решением, и певица приняла решение пройти сложную операцию по коррекции зрения.

Выбрав одну из ведущих коммерческих клиник, Асаева доверила свое драгоценное зрение опытным специалистам. И вот, спустя два дня после процедуры, артистка с восторгом делится своими впечатлениями с поклонниками в личном блоге.

- Теперь мне придется мыть полы каждый день, потому что теперь я вижу каждую пылинку, - с улыбкой признается знаменитость.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: Гульназ Асаева
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