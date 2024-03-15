Весна врывается в Башкирию: +5° и сильный ветер уже сегодня
22:22, 15 мар 2024
В эту субботу, 16 марта, жителей Башкирии ждёт по-настоящему весенняя погода: переменная облачность, без осадков, но с сильным ветром.
Днём столбики термометров уверенно перешагнут нулевую отметку, достигнув +5°C. Ночью же температура опустится до -4°C, а местами - до -14°C.
Юго-западный, а затем западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. В некоторых районах днём возможны порывы до 14 м/с.
На дорогах утром местами ожидается дымка, которая может ограничить видимость до 1-2 километров.
Автор: Вадим Рудаков
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