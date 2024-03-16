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Будет полностью запрещено: пожилых россиян старше 70 лет ждет сюрприз

Будет полностью запрещено: пожилых россиян старше 70 лет ждет сюрприз

11:03, 16 мар 2024

В современном мире, где каждый стремится к уюту и комфорту в собственном доме, вопрос капитального ремонта часто становится камнем преткновения. Финансовые трудности могут перечеркнуть мечты о благоустроенном жилище. Однако для пенсионеров в возрасте 70 лет и старше государство предусмотрело особые льготы, призванные облегчить бремя капитального ремонта.

Согласно новым законодательным нормам, граждане, достигшие 70-летнего рубежа, могут рассчитывать на 50-процентную скидку при оплате взносов на капитальный ремонт. Более того, по достижении 80 лет пенсионеры полностью освобождаются от необходимости вносить плату за капремонт. Это существенная поддержка для людей преклонного возраста, стремящихся поддерживать свое жилье в надлежащем состоянии.

Тем не менее, важно понимать, что данная льгота имеет определенные ограничения. Компенсация предоставляется только одиноким пенсионерам или семьям, состоящим исключительно из неработающих пенсионеров. Кроме того, действуют нормативы по площади жилья, на которую распространяется льгота. В каждом регионе установлены свои стандарты, например, в Москве – 33 квадратных метра на человека и 42 квадратных метра для семьи из двух человек.

Если площадь вашей квартиры превышает установленные нормативы, льгота будет начислена лишь на часть жилплощади, не превышающую региональный стандарт. Это важный нюанс, который необходимо учитывать при планировании капитального ремонта.

Закон принят: пенсионеров старше 70 лет ожидает сюрприз Закон принят: пенсионеров старше 70 лет ожидает сюрприз
Автор: Вадим Рудаков
Теги: пенсионеры
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