Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Индексация пенсий с 1 апреля: что ждет пенсионеров

Индексация пенсий с 1 апреля: что ждет пенсионеров

22:15, 16 мар 2024

В 2024 году пенсионеров России ожидает долгожданное повышение выплат от государства. Согласно принятому Госдумой законопроекту, с 1 апреля текущего года среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет на 7,5% и достигнет 23 449 рублей. Это станет первым шагом масштабных изменений в системе пенсионного обеспечения.

Страховая пенсия складывается из двух частей - фиксированной выплаты и страховой составляющей. Фиксированная часть, которая сейчас составляет 7567 рублей, увеличится до 8134 рублей. Размер страховой части зависит от продолжительности трудового стажа, величины зарплаты до определенной даты и суммы уплаченных взносов в Пенсионный фонд. Помимо роста фиксированной выплаты, ожидается увеличение стоимости пенсионного коэффициента, влияющего на страховую часть.

Грядущие положительные изменения затронут свыше 32 миллионов российских пенсионеров. Для их реализации в проекте федерального бюджета на 2024 год предусмотрено около 234 миллиардов рублей дополнительных расходов. Правительство рассматривает повышение пенсий как важную меру социальной поддержки граждан старшего поколения.

В России грядет масштабная индексация социальных пенсий: кого коснутся изменения В России грядет масштабная индексация социальных пенсий: кого коснутся изменения
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: пенсии
Читайте также

Выплатят всем: неработающих пенсионеров ждет настоящий сюрприз уже в марте
Общество в Башкирии
Выплатят всем: неработающих пенсионеров ждет настоящий сюрприз уже в марте
Татьяна Голикова назвала новый размер пенсии с весны: готовьтесь
Это интересно
Татьяна Голикова назвала новый размер пенсии с весны: готовьтесь
Пенсия вырастет: с начала 2024 года ожидается крупное повышение выплат
Общество в Башкирии
Пенсия вырастет: с начала 2024 года ожидается крупное повышение выплат
С 1 января 2024 года российских пенсионеров ожидает повышение выплат
Общество в Башкирии
С 1 января 2024 года российских пенсионеров ожидает повышение выплат


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok