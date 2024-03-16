Индексация пенсий с 1 апреля: что ждет пенсионеров

22:15, 16 мар 2024

В 2024 году пенсионеров России ожидает долгожданное повышение выплат от государства. Согласно принятому Госдумой законопроекту, с 1 апреля текущего года среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет на 7,5% и достигнет 23 449 рублей. Это станет первым шагом масштабных изменений в системе пенсионного обеспечения.

Страховая пенсия складывается из двух частей - фиксированной выплаты и страховой составляющей. Фиксированная часть, которая сейчас составляет 7567 рублей, увеличится до 8134 рублей. Размер страховой части зависит от продолжительности трудового стажа, величины зарплаты до определенной даты и суммы уплаченных взносов в Пенсионный фонд. Помимо роста фиксированной выплаты, ожидается увеличение стоимости пенсионного коэффициента, влияющего на страховую часть.

Грядущие положительные изменения затронут свыше 32 миллионов российских пенсионеров. Для их реализации в проекте федерального бюджета на 2024 год предусмотрено около 234 миллиардов рублей дополнительных расходов. Правительство рассматривает повышение пенсий как важную меру социальной поддержки граждан старшего поколения.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru