Все теперь зависит от стажа: пенсионерам выплатят до 36 тысяч рублей

22:19, 16 мар 2024

В России намечаются положительные изменения для пенсионеров и граждан, приближающихся к пенсионному возрасту. Долгожданное увеличение пенсионных выплат станет финансовым подспорьем для многих, чьи доходы зависят от пенсионных начислений. Эксперты в области пенсионного обеспечения поделились подробностями грядущего пересмотра пенсионных сумм после недавней индексации.

С января текущего года базовая фиксированная выплата к страховой пенсии в России составляла 8 135 рублей. Однако определенные категории пенсионеров могут рассчитывать на более существенные суммы. Среди них – граждане, имеющие солидный трудовой стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Пенсионерам, отработавшим на северных территориях не менее 15 лет, предусмотрена повышенная выплата. Для женщин с общим страховым стажем от 20 лет и мужчин со стажем от 25 лет эта сумма составит внушительные 12 202 рубля. Таким образом, северная надбавка значительно увеличит размер их пенсионного обеспечения.

Помимо северного стажа, на повышение пенсионных выплат могут рассчитывать пенсионеры, имеющие нетрудоспособных иждивенцев. При одном иждивенце сумма фиксированной выплаты достигнет 16 270 рублей, при двух – 20 337 рублей, а при трех и более – 24 404 рубля. Наличие лиц, находящихся на попечении пенсионера, позволит ощутимо увеличить его финансовые поступления.

Максимальные пенсионные суммы будут выплачиваться тем, кто не только трудился в суровых северных условиях, но и достиг 80-летнего возраста или имеет инвалидность первой группы. Для этой категории граждан гарантирована фиксированная выплата в размере 21 151 рубля. А при наличии иждивенцев сумма может возрасти до 28 472 рублей для одного, 32 540 рублей для двух или 36 607 рублей для трех и более нетрудоспособных лиц на попечении.

Автор: Вадим Рудаков