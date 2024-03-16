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Зима прощается с Башкирией: синоптики прогнозируют почти летнюю жару

Зима прощается с Башкирией: синоптики прогнозируют почти летнюю жару

23:14, 16 мар 2024

17 марта Башкирию ждёт настоящий температурный скачок: морозная ночь сменится по-настоящему летним потеплением. Синоптики Башгидрометцентра обещают резкое повышение температуры, столбики термометров взлетят вверх на 10-15 градусов!

В ночь на 17 марта зима ещё напомнит о себе: температура опустится до -8...-13°C, местами возможны морозы до -14...-19°C. Но уже днём мороз отступит, и воздух прогреется до -1...+4°C. А в некоторых районах Башкирии термометры покажут и вовсе весенние значения +9°C!

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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