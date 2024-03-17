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Весеннее тепло возвращается в Башкирию: морозы отступают, уступая место солнцу и плюсовым температурам

Весеннее тепло возвращается в Башкирию: морозы отступают, уступая место солнцу и плюсовым температурам

20:53, 17 мар 2024

Жители Башкирии могут с радостью отложить пуховики и шапки – в регион приходит долгожданное весеннее тепло. Уже сегодня, 18 марта, столбики термометров уверенно перешагнут нулевую отметку, знаменуя наступление оттепели.

Согласно прогнозу Башгидрометцентра, в понедельник днем 18 марта воздух прогреется до +5°C. Осадков в этот день не ожидается.

Ночь, однако, еще будет морозной: температура опустится до -11°C, а местами и до -16°C. Поэтому не стоит торопиться убирать зимние вещи – они еще могут пригодиться.

Ветер в этот день будет дуть с юго-востока и востока, с умеренной силой.

В последующие дни мороз окончательно отступит, и дневные температуры будут радовать плюсовыми значениями. Весна вступает в свои права!

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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