Весеннее тепло возвращается в Башкирию: морозы отступают, уступая место солнцу и плюсовым температурам
20:53, 17 мар 2024
Жители Башкирии могут с радостью отложить пуховики и шапки – в регион приходит долгожданное весеннее тепло. Уже сегодня, 18 марта, столбики термометров уверенно перешагнут нулевую отметку, знаменуя наступление оттепели.
Согласно прогнозу Башгидрометцентра, в понедельник днем 18 марта воздух прогреется до +5°C. Осадков в этот день не ожидается.
Ночь, однако, еще будет морозной: температура опустится до -11°C, а местами и до -16°C. Поэтому не стоит торопиться убирать зимние вещи – они еще могут пригодиться.
Ветер в этот день будет дуть с юго-востока и востока, с умеренной силой.
В последующие дни мороз окончательно отступит, и дневные температуры будут радовать плюсовыми значениями. Весна вступает в свои права!
Автор: Вадим Рудаков
Читайте также
Общество в Башкирии
Зима не сдается: Башкирию ждут морозные качели
Общество в Башкирии
Весеннее наступление: Башкирию захлестнет волна тепла
Общество в Башкирии
Весна врывается в Башкирию: +5° и сильный ветер уже сегодня
Общество в Башкирии
Зима не сдается: после праздников в Башкирии ожидается нетипичная для марта погода