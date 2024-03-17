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Россиянам положены выплаты до 834 000 рублей: узнайте, как получить деньги от государства

Россиянам положены выплаты до 834 000 рублей: узнайте, как получить деньги от государства

21:52, 17 мар 2024

В современной России проблемы демографии и рождаемости вызывают живой общественный интерес. Государственная программа материнского капитала, действующая с 2007 года, служит мощным стимулом для российских семей обзаводиться потомством. Изначально эта инициатива предусматривала финансовую поддержку при рождении второго, третьего и последующих детей вне зависимости от способа их появления в семье.

Однако с 1 января 2020 года программа материнского капитала претерпела значительные изменения. Теперь средства выделяются уже при рождении первенца. А с 1 февраля 2024 года размер материнского капитала был проиндексирован, достигнув внушительных сумм: 630 400 рублей на первого ребенка и 834 000 рублей на второго.

Согласно статистическим данным Росстата за 2022 год, четверть женщин в возрастном диапазоне от 20 до 24 лет откладывают рождение первенца из-за отсутствия семьи. Еще по 21% опрошенных указали в качестве причин жилищные проблемы и финансовую нестабильность, а 16% просто желали больше времени для себя. В группе женщин от 25 до 34 лет основными факторами, препятствующими рождению детей, являлись опасения за здоровье и стремление пожить для себя.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: маткапитал выплаты
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