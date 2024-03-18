В Башкирии регистрацию билетов по акции «Рахмат» решили продлить до 20 марта
09:29, 18 мар 2024
В Башкирии организаторы широко разрекламированной акции «Рахмат» объявили о продлении регистрации лотерейных кодов до 20 марта включительно. Это решение было принято после того, как в первоначальные сроки многие желающие не смогли активировать свои билеты из-за технических неполадок на официальном сайте мероприятия.
Наплыв участников, пожелавших выиграть один из главных призов — квартиру в Уфе, автомобиль или путевку в санатории республики и Сочи, оказался столь велик, что онлайн-платформа попросту не справлялась с нагрузкой. По сообщениям местных телеграм-каналов, ресурс даже на некоторое время выходил из строя, предположительно в результате кибератак злоумышленников.
Однако несмотря на временные трудности, организаторы решили пойти навстречу жителям региона и предоставить дополнительное время для регистрации уникальных QR-кодов с лотерейных билетов. Сам розыгрыш ценных призов намечен на 22 марта. Уникальный шанс на победу остается открытым для всех, кто проявил гражданскую активность в дни выборов президента России.
Автор: Вадим Рудаков
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