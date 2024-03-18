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Зима не сдается: в Башкирии после Масленицы вновь похолодает

Зима не сдается: в Башкирии после Масленицы вновь похолодает

18:42, 18 мар 2024

Несмотря на календарную весну, зима в Башкирии вновь не спешит отступать. Синоптики Башгидромета прогнозируют похолодание в некоторых районах республики после празднования Масленицы.

В ближайшие дни, 19 и 20 марта, существенных осадков не ожидается. 19 марта будет дуть умеренный северный ветер. Ночью температура воздуха опустится до -4…-9°C, а днем прогреется до -1…+4°C. В горных районах будет немного теплее, до +9°C.

20 марта станет еще холоднее. Ветер будет неустойчивый, слабый. Ночью столбик термометра упадет до -8…-13°C, а на севере республики до -18°C. Днем температура будет колебаться от -1 до +4°C, в горных районах до +9°C.

Автор: Алия Карачурина
Теги: погода
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