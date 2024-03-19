450 000 рублей на ипотеку: новое предложение для многодетных семей Башкирии
10:25, 19 мар 2024
Если в вашей семье с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года появился ребенок, вы можете рассчитывать на внушительную сумму - 450 тысяч рублей от государства для погашения ипотеки.
Эта инициатива, ранее анонсированная президентом Владимиром Путиным, уже принесла ощутимые плоды. По оценкам властей, около 665 тысяч российских семей с тремя и более детьми воспользовались данной программой с 2019 года. Желающие могут подать заявление вплоть до 1 июля 2031 года, однако ипотечный договор должен быть заключен не позднее 1 июля 2024 года.
Требования к заявителям достаточно стандартны - быть гражданином России и не иметь случаев лишения родительских прав. Кроме того, семья не должна была ранее пользоваться этой мерой государственной поддержки.
Автор: Вадим Рудаков
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