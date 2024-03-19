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Зима опять возвращается? Башкирию настигнут ночные морозы

Зима опять возвращается? Башкирию настигнут ночные морозы

21:16, 19 мар 2024

Неожиданный поворот: после затяжной оттепели синоптики Башкирии прогнозируют возвращение ночных морозов.

По данным регионального Гидрометцентра, уже сегодня столбик термометра опустится до значений -8…-13 градусов, а местами и до -18.

Дневные температуры будут более щадящими, колеблясь от -1 до +4 градусов. В горных районах днем воздух прогреется до +9. Осадков в этот период не ожидается.

Ветер переменных направлений будет слабым.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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