Весеннее тепло накрывает Башкирию: синоптики обещают солнечную и безоблачную погоду

21:15, 20 мар 2024

В эти дни Башкирия купается в лучах весеннего солнца. Дневные часы становятся все более тёплыми, даря жителям долгожданное тепло после долгой зимы. Синоптики Башгидромета делятся подробным прогнозом на ближайшие дни.

21 марта ожидается солнечная и безоблачная погода. Осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха будет колебаться от -7 до -12 градусов, местами возможны заморозки до -17 градусов. Днём же столбики термометров уверенно поднимутся до 0…-5 градусов, а в горных районах и вовсе до +10.

Ветер будет слабый, переменных направлений.

Порадует жителей Башкирии и пятница, 22 марта. Погода сохранится прежняя: солнце, ни облачка, и приятное весеннее тепло.

Автор: Вадим Рудаков