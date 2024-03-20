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Весеннее тепло накрывает Башкирию: синоптики обещают солнечную и безоблачную погоду

Весеннее тепло накрывает Башкирию: синоптики обещают солнечную и безоблачную погоду

21:15, 20 мар 2024

В эти дни Башкирия купается в лучах весеннего солнца. Дневные часы становятся все более тёплыми, даря жителям долгожданное тепло после долгой зимы. Синоптики Башгидромета делятся подробным прогнозом на ближайшие дни.

21 марта ожидается солнечная и безоблачная погода. Осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха будет колебаться от -7 до -12 градусов, местами возможны заморозки до -17 градусов. Днём же столбики термометров уверенно поднимутся до 0…-5 градусов, а в горных районах и вовсе до +10.

Ветер будет слабый, переменных направлений.

Порадует жителей Башкирии и пятница, 22 марта. Погода сохранится прежняя: солнце, ни облачка, и приятное весеннее тепло.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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