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Радостное пополнение в звездной семье: Фирдус Тямаев объявил о рождении дочери

Радостное пополнение в звездной семье: Фирдус Тямаев объявил о рождении дочери

19:33, 21 мар 2024

21 марта в семье известного певца Фирдуса Тямаева произошло долгожданное и радостное событие. Супруги вновь стали родителями, на этот раз у них родилась дочь.

Сам исполнитель с нескрываемой гордостью поделился этой новостью со своими поклонниками через соцсети. Не вдаваясь в излишние подробности, Тямаев сообщил, что малышка появилась на свет ранним утром, осчастливив своим рождением семью артиста. Ранее пара воспитывала двух сыновей.

В своей публикации певец выразил искреннюю благодарность своей супруге Резеде, разделившей с ним радость родительства в третий раз. Несмотря на свою публичность, Фирдус предпочел сохранить некоторые детали в тайне, не раскрыв имени новорожденной дочери.

Трогательное известие вызвало бурю положительных эмоций у многочисленных поклонников артиста. Под его постом собралось множество теплых поздравлений и пожеланий счастья и здоровья для малютки. Многие фанаты отметили символичность того, что девочка родилась в священный месяц Рамадан, связав с этим надежды на ее благополучие.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
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