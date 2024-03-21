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Весеннее тепло без осадков: Башкирию окутает ласковое солнце

Весеннее тепло без осадков: Башкирию окутает ласковое солнце

20:08, 21 мар 2024

22 марта в Башкирии ожидается тёплая погода без осадков, сообщает Башгидромет. Это станет настоящим подарком для жителей республики, уставших от затяжной зимы.

Метеорологи прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет слабым, неустойчивым.

Столбики термометров в ночь на пятницу опустятся до -6…-11°C, а в некоторых районах до -12…-17°C. Но уже днём воздух прогреется до +1…-6°C, а в горных районах до +7…-12°C.

Однако, метеорологи МЧС Башкирии предупреждают о возможном образовании тумана на отдельных участках дорог в ночное и утреннее время. Видимость может составлять 500-1000 метров.

Автор: Алия Карачурина
Теги: погода
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