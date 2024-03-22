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Кто пойдет на пенсию в 2024 году: считаем возраст, стаж и баллы по правилам Соцфонда

Кто пойдет на пенсию в 2024 году: считаем возраст, стаж и баллы по правилам Соцфонда

10:39, 22 мар 2024

В России продолжаются изменения пенсионной системы, начатые в 2019 году. Эта реформа внесла немало путаницы в привычные представления о том, когда наступает время заслуженного отдыха. Прежние четкие возрастные рамки размылись, и теперь определить момент выхода на пенсию становится настоящей арифметической задачей. Разберемся, какие правила действуют в 2024 году и как рассчитать дату выхода на пенсию.

Пенсионная реформа предусматривает постепенное повышение возраста выхода на заслуженный отдых. К 2028 году он должен составить 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, увеличившись на 5 лет по сравнению с прежними нормами. В 2024 году пенсионный рубеж установлен на отметке 58 лет для представительниц прекрасного пола и 63 года для сильной половины человечества. Однако эти цифры не являются универсальными.

Для получения права на назначение страховой (трудовой) пенсии гражданину необходимо выполнить два основных условия. Во-первых, накопить минимальный страховой стаж, который на текущий момент составляет 15 лет. Во-вторых, заработать установленное количество пенсионных баллов - в 2024 году их минимум равен 28,2. Пенсионные баллы начисляются ежегодно с учетом уплаченных работодателем страховых взносов, а их количество напрямую зависит от размера заработной платы.

Если один из критериев не выполнен, гражданин может претендовать лишь на социальную пенсию по возрасту. Ее назначение происходит на 5 лет позже, чем для страховой пенсии, а размер фиксирован и не зависит от трудового вклада получателя. В противовес этому, размер страховой пенсии определяется совокупностью накопленных пенсионных баллов и продолжительностью страхового стажа.

Для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы по досрочному выходу на пенсию. Среди них - работники сферы культуры, здравоохранения, образования, жители Крайнего Севера и многодетные матери. Особые правила действуют для военнослужащих и силовиков, чья пенсия по выслуге лет назначается соответствующими ведомствами. Кроме того, мужчины с продолжительным стажем в 42 года, а женщины - в 37 лет могут уйти на отдых досрочно.

Коснется всех: возраст выхода на пенсию в России увеличится Коснется всех: возраст выхода на пенсию в России увеличится
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Теги: пенсия
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