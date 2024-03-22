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В Башкирии артиста Анвара Нургалиева обвинили в клевете

В Башкирии артиста Анвара Нургалиева обвинили в клевете

11:26, 22 мар 2024

В Башкортостане разгорается скандал вокруг резонансного дела о смертельном ДТП, в котором погибла популярная блогер Диана Сафарова. Недавно осужденный за аварию Вадим Латыпов обвинил в клевете народного артиста республики Анвара Нургалиева, дядю погибшей девушки. Ситуация накаляется, а мнения разделились.

21 февраля Чишминский районный суд вынес приговор Вадиму Латыпову, признав его виновным в гибели Дианы Сафаровой в результате ДТП 9 мая прошлого года. Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии-поселении. По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Латыпов выехал на встречную полосу для обгона и спровоцировал аварию. Диана не справилась с управлением, ее автомобиль слетел в кювет и врезался в забор. Девушка погибла на месте, а виновник скрылся.

Трагедия потрясла семью Нургалиевых. В интервью Анвар Нургалиев выразил возмущение поведением Латыпова, который даже после вынесения приговора не признал своей вины.
- Он совершил ДТП, повлекшее смерть человека, а затем сбежал, оставив умирать мою сестренку. С моей точки зрения, этот человек является потенциально опасным преступником, - заявил артист.

Эти слова, а также фраза "пьяный за рулем - преступник" стали поводом для обвинений в клевете.

По словам Нургалиева, ему пришлось явиться в полицию после того, как Латыпов подал заявление.

- Тут они цитируют даже комментарии подписчиков моих соцсетей, пытаясь использовать их против меня. Но я лишь озвучил очевидное - человек, севший пьяным за руль и ставший виновником смертельной аварии, безусловно, преступник, - отметил артист.

Ситуация обостряется, а общественность разделилась на тех, кто поддерживает Нургалиева, и тех, кто считает его высказывания необоснованными.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
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