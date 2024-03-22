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«Их очень нам не хватает на эстраде»: учительница физики из Башкирии нарисовала карандашом портреты умерших певиц-землячек

«Их очень нам не хватает на эстраде»: учительница физики из Башкирии нарисовала карандашом портреты умерших певиц-землячек

14:29, 22 мар 2024

В Татышлинском районе Башкирии открылась выставка работ Милауши Зуфаровны Сайфугалиевой - портреты легендарных певиц татарской и башкирской эстрады, чьи голоса навсегда вписаны в культурную летопись народов. Экспозиция приурочена к 65-летнему юбилею художницы.

В течение долгих лет Милауша Сайфугалиева преподавала физику, передавая знания новым поколениям. Однако внутренний творческий порыв не угасал, напротив, с годами обретал всё большую силу. По завершении 39-летней педагогической карьеры она решила полностью посвятить себя искусству рисования.

Представленная выставка - первый крупный проект художницы, в котором она воплотила свою любовь и глубокое уважение к самобытному музыкальному наследию родного края. Карандашные портреты запечатлели облики Васили Фаттаховой, Хании Фархи, Хамдуны Тимергалиевой, Эльмиры Сулеймановой - ярких звезд башкирской и татарской сцены, безвременно угасших.

Ильгиз Абдракипов, вдовец Васили Фаттаховой, с гордостью отметил значимость выставки:

- Эти прекрасные исполнительницы украшали нашу эстраду своими талантами, однако годы безжалостны. Работы Милауши Зуфаровны помогают вновь увидеть дорогие черты ушедших от нас певиц, словно они вновь предстали перед нами во всем блеске своей юности и славы.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
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