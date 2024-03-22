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Весеннее тепло нагрянет в Башкирию: суббота обещает быть по-настоящему тёплой

Весеннее тепло нагрянет в Башкирию: суббота обещает быть по-настоящему тёплой

22:32, 22 мар 2024

Наступающая суббота в Башкирии обещает порадовать жителей долгожданным теплом, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до -4…-9°, а в некоторых районах республики столбики термометров могут показать -10…-15°. Днем же воздух прогреется до +2…+7°, а в горных районах до +12°.

МЧС Башкирии предупреждает о возможном образовании дымки на некоторых участках дорог ночью и утром. В связи с этим видимость может быть ограничена до 1-2 километров.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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