Весеннее тепло нагрянет в Башкирию: суббота обещает быть по-настоящему тёплой
22:32, 22 мар 2024
Наступающая суббота в Башкирии обещает порадовать жителей долгожданным теплом, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду.
Ночью температура воздуха опустится до -4…-9°, а в некоторых районах республики столбики термометров могут показать -10…-15°. Днем же воздух прогреется до +2…+7°, а в горных районах до +12°.
МЧС Башкирии предупреждает о возможном образовании дымки на некоторых участках дорог ночью и утром. В связи с этим видимость может быть ограничена до 1-2 километров.
Автор: Вадим Рудаков
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