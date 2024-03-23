Потрясенный трагедией в Крокус Сити, звезда эстрады из Башкирии отменяет концерты

18:50, 23 мар 2024

События в Подмосковье вызвали шок у знаменитого певца. В пятницу столичный «Крокус Сити Холл» стал местом страшной трагедии — кровавой бойни, унесшей десятки жизней. Башкирский исполнитель Ришат Тухватуллин должен был выступать там на следующих концертах своего юбилейного тура. Однако происшествие вынудило артиста экстренно отменить все намеченные шоу.

— С момента этой чудовищной трагедии мысли крутятся только вокруг нее, — признался певец. — Мы планировали лететь в Москву сегодня, но концерты пришлось отменить. Какие уж там выступления, когда вся страна переживает такой кошмар!

В социальных сетях Тухватуллин поделился личным потрясением от произошедшего.

Музыкант отметил, что площадка «Крокус Сити Холл» особенно близка его сердцу — там он отмечал свое 30-летие на сцене. События последних дней невольно затронули исполнителя. "

— Это касается каждого из нас, — добавил Тухватуллин. — Соболезную всем пострадавшим. Куда катится этот безумный мир? Пусть Всевышний хранит нас. Желаю всем здоровья, долгой жизни и покоя.

На волне общенациональной скорби о переносе концертов также заявили популярные певцы Элвин Грей и Анвар Нургалиев.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети