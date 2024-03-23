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Элвин Грей переносит концерты, призывая помолиться за жертв московской трагедии

Элвин Грей переносит концерты, призывая помолиться за жертв московской трагедии

22:38, 23 мар 2024

Певец Радик Юльякшин, известный под сценическим псевдонимом Элвин Грей, объявил о переносе двух своих концертов, запланированных на 23 и 24 марта в населенных пунктах Киргиз-Мияки и Октябрьский. Артист разместил соответствующее сообщение на своей странице в социальных сетях.

Юльякшин призвал поклонников провести время с близкими, помолиться за пострадавших в недавней трагедии и позаботиться о своей безопасности. Он выразил уверенность, что зрители с пониманием отнесутся к вынужденному переносу выступлений.

Новые даты концертов назначены на 26 и 27 мая в Киргиз-Мияках и Октябрьском соответственно. Все ранее приобретенные билеты будут действительны.

Решение музыканта перенести концерты связано с трагическими событиями, произошедшими в торгово-развлекательном центре "Крокус Сити" в Москве. После своего выступления Элвин Грей был шокирован известием о случившемся и выразил искренние соболезнования семьям пострадавших, пожелав скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Юльякшин призвал общественность объединиться в этот тяжелый для страны период скорби.

Потрясенный трагедией в Крокус Сити, звезда эстрады из Башкирии отменяет концерты Потрясенный трагедией в Крокус Сити, звезда эстрады из Башкирии отменяет концерты
Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
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