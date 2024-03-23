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Капризы весны: Башкирию настигнет резкая смена погоды

Капризы весны: Башкирию настигнет резкая смена погоды

23:20, 23 мар 2024

Согласно прогнозу Башгидрометцентра, 24 марта будет пасмурно. Ожидаются небольшие осадки: местами дождь, местами мокрый снег, а на севере республики возможны даже умеренные осадки.

Температурный фон будет неоднородным. Ночью столбики термометров опустятся до -2...-7°C, при прояснениях до -12°C. Днем же воздух прогреется до 0...+5°C, а в горных районах и вовсе до +10°C.

Ветер юго-западный, умеренный. Днем в отдельных районах возможны порывы до сильного.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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