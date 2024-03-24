Неожиданные бонусы: прабабушки и прадедушки могут получить денежную помощь за опеку над правнуками

11:55, 24 мар 2024

В России действуют уникальные программы социальной поддержки, направленные на укрепление семейных ценностей и повышение благосостояния граждан. Одной из таких программ является доплата к пенсии для тех, кто взял на себя заботу о правнуках, оставшихся без попечения родителей. Эта мера призвана облегчить финансовое бремя многопоколенных семей и обеспечить достойный уровень жизни для всех ее членов.

Согласно информации, предоставленной Социальным фондом Башкирии, прабабушки и прадедушки, взявшие на воспитание внуков своих детей, имеют право на ежемесячную прибавку к пенсионным выплатам. Это касается ситуаций, когда на их иждивении находятся правнуки в возрасте до 18 лет, студенты-очники до 23 лет или инвалиды с детства старше 23 лет.

В 2024 году величина фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности составляет 8134,9 рубля. Однако для тех, кто взял на попечение правнуков, оставшихся без трудоспособных родителей, эта сумма увеличивается на треть – они получают дополнительно 2711 рублей ежемесячно. Размер надбавки может варьироваться в зависимости от региона проживания семьи.

Более того, данная льгота распространяется на ситуации, когда пожилые граждане взяли на воспитание сразу троих членов семьи – правнуков. В таких случаях они могут рассчитывать на получение повышенной фиксированной выплаты за каждого ребенка. Эксперты Социального фонда России подчеркивают, что для оформления надбавки необходимо подать соответствующее заявление в любую клиентскую службу фонда, многофункциональный центр или через портал госуслуг.

Автор: Вадим Рудаков