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Ветераны СВО получат ежемесячные выплаты в 2024 году без заявлений: правительство продлило льготу

Ветераны СВО получат ежемесячные выплаты в 2024 году без заявлений: правительство продлило льготу

12:04, 24 мар 2024

В текущем году российские ветераны специальной военной операции получат поддержку со стороны государства. Правительство РФ приняло решение продлить на 2024 год выплату ежемесячного денежного довольствия этой категории граждан без необходимости подавать заявление. Соответствующее постановление уже официально опубликовано на правовом портале.

Данная инициатива распространяется на всех граждан, принимавших непосредственное участие в боевых действиях СВО или содействовавших выполнению задач спецоперации. Удостоверение ветерана боевых действий единого образца служит основанием для автоматического назначения выплат через Фонд пенсионного и социального страхования РФ.

В документе четко прописан механизм получения льготы. Денежные средства будут зачисляться на банковские счета получателей в кредитных организациях или полевых учреждениях Центробанка РФ. Никаких дополнительных заявлений от ветеранов не потребуется.

Предоставление сведений о гражданах, имеющих право на выплату, в Фонд осуществляется на основе соглашений между учреждением и профильными федеральными органами исполнительной власти, заключенных в 2023 и 2024 годах. Таким образом обеспечивается оперативный обмен информацией.

Постановление вступает в силу с момента официальной публикации и ретроспективно распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года. Это означает, что выплаты за январь будут произведены в самое ближайшее время.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: спецоперация выплаты
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