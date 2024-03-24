В Башкирии малышка, рождённая после 8 ЭКО, умерла от коварной инфекции

12:45, 24 мар 2024

В Уфе оборвалась жизнь 4-месячной девочки Фаины, которая с рождения боролась с множеством заболеваний. Малышка, ставшая долгожданным плодом 8-й попытки ЭКО, не смогла побороть коварную инфекцию, унесшую ее жизнь.

39-летняя Раиля С. и ее муж на протяжении многих лет мечтали о ребенке. Медицинские проблемы препятствовали материнству, но супруги не сдались, решившись на ЭКО. Лишь после 8-й попытки удача улыбнулась им, и в семье зародилась новая жизнь.

Беременность Раили протекала тяжело, и Фаина, появившаяся на свет, страдала от врожденных патологий. Несмотря на трудности, родители окружили малышку заботой и любовью, делая все возможное для ее выздоровления. За месяц до трагедии Фаина две недели провела в больнице, но после стабилизации состояния ее выписали домой.

12 марта Фаина проснулась с сильным кашлем и насморком. Родители, обеспокоенные здоровьем дочери, вновь обратились к врачам. Осмотр не выявил проблем с легкими, и девочку отправили домой на лечение. 14 марта Фаины не стало...

Вскрытие показало, что шансов на выживание у малышки было мало. На фоне ослабленного иммунитета в ее организме развились две опасные инфекции, спровоцировавшие бактериальную пневмонию – клебсиелла и стрептококк. Состояние Фаины стремительно ухудшалось, и имеющиеся заболевания сделали его критическим. Младенческий организм не справился, и Фаина скончалась.

В настоящее время по факту смерти девочки проводится проверка.

Автор: Вадим Рудаков