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Более 130 иностранцев встали на воинский учет в Башкирии

Более 130 иностранцев встали на воинский учет в Башкирии

14:54, 24 мар 2024

С началом 2024 года в Башкортостане наблюдается значительный приток иностранных граждан, решивших стать гражданами РФ. Согласно официальным данным, более 138 человек уже поставлены на воинский учет в связи с получением российского гражданства. Некоторые из них даже изъявили желание служить по контракту в рядах вооруженных сил, демонстрируя тем самым готовность защищать свою новую Родину.

Тем не менее, процесс интеграции в российское общество не всегда проходит гладко. Военные следователи Уфимского гарнизона прилагают усилия для установления местонахождения тех, кто получил российское гражданство, но пока еще не встал на воинский учет. В рамках этой кампании сотрудники следственного отдела при содействии работников военкомата Башкортостана провели совместные рейды в местах сосредоточения и отдыха иностранных граждан.

В ходе этих мероприятий было выявлено 12 человек в возрасте от 18 до 30 лет, некоторые из которых уже получили российское гражданство. Им были вручены повестки для постановки на воинский учет в местном военкомате. Остальным разъяснили требования законодательства о необходимости встать на воинский учет после принятия гражданства, а также рассказали о возможности ускоренного получения гражданства при заключении контракта с Министерством обороны РФ.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: следственный отдел СК России по Уфимскому гарнизону
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