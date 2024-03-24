Весенняя карусель: Башкирию ждёт резкая смена погоды

21:02, 24 мар 2024

Башкирский гидрометцентр сообщает о грядущих переменах в погодных условиях. Наступающая неделя преподнесёт жителям республики калейдоскоп из осадков, ветра и температурных колебаний.

В понедельник, 25 марта, местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Южный умеренный ветер будет сопровождать температурные перепады: от 0 до -5°C ночью и до +2…+7°C днём. В горных районах воздух прогреется до +12°C.

Вторник, 26 марта, принесёт ночные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днём стоит ожидать небольшой дождь, местами умеренный. Ветер сменит направление на восточный, северо-восточный и сохранит умеренную силу. Ночные температуры опустятся до -1…-6°C, а днём столбик термометра поднимется до +3…+8°C, местами до +13°C.

Автор: Вадим Рудаков