Лето 2024 года будет аномальным: синоптики рассказали о погоде с июня по август - готовьтесь

10:21, 25 мар 2024

Опасения метеорологов об аномальной жаре грядущим летом не на шутку тревожат россиян. Согласно прогнозам, наступающий сезон обещает стать самым знойным в истории метеонаблюдений страны, устанавливая новые температурные рекорды в городах от Москвы до Дальнего Востока.

В центре внимания необычный климатический феномен – Эль-Ниньо, влияние которого резко усилилось после 2023 года. Это глобальное колебание температуры поверхностного слоя Тихого океана вызовет в России до конца августа аномально высокие температуры воздуха.

Насколько экстремальным может оказаться грядущее лето? По словам специалистов Росгидромета и других ведомств, среднесезонные значения ожидаются на 7°C выше нормы. В таких областях, как Московская, Тверская, Калининградская и Калужская, воздух будет прогреваться до рекордных 35°C в отдельные дни.

Подобная жара не обойдет стороной и другие регионы. Мощная волна тепла захватит восточные территории: Дальний Восток, Урал, Сибирь и Поволжье. Аномальный зной принесет испытание для энергосистем и городских служб многих мегаполисов.

В преддверии потенциально рекордного лета россиянам рекомендуют запастись терпением и соблюдать правила безопасности. Пик жары ожидается в июле-августе, но уже в июне погодные условия могут создать дискомфорт для населения.

Автор: Алия Карачурина