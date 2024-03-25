Весеннее наступление: Каспийский циклон принесет в Башкирию тепло и обильные осадки

21:24, 25 мар 2024

Башкирия готовится к встрече с долгожданным теплом. После трехнедельного господства антициклонов, столбики термометров наконец-то начнут уверенно ползти вверх, знаменуя собой наступление весны. Однако, радоваться солнцу и пению птиц придется не без ложки дегтя: каспийский циклон, несущий с собой тепло, также принесет в регион обильные осадки.

Синоптики Башгидрометцентра прогнозируют, что во вторник, 26 марта, погода в Башкирии будет переменчивой. Ожидается туман, ухудшение видимости до 500 метров и менее, а также сильный порывистый ветер, скорость которого может достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до -5°C, днем же столбики термометров поднимутся до +5…+10°C.

В среду, 27 марта, влияние циклона станет еще более ощутимым. В этот день в Башкирии ожидаются дожди, местами со снегом. Ветреная погода сохранится, однако, температура воздуха станет еще выше: днем он прогреется до +7°C.

Автор: Вадим Рудаков