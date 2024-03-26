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В России подписали указ: суббота станет рабочей

В России подписали указ: суббота станет рабочей

09:03, 26 мар 2024

Наступление весны в этом году ознаменуется по-настоящему долгожданными праздниками для трудящихся россиян. Рабочий график так скорректирован, что позволит многим из нас насладиться двумя продолжительными периодами отдыха.

Апрельские выходные станут первым таким периодом. Граждане получат возможность отдохнуть четыре дня подряд – с 28 апреля по 1 мая включительно. Это обусловлено переносом рабочего дня с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля. Несмотря на шестидневную рабочую неделю с 22 по 27 апреля, последующий затяжной уикенд позволит как следует восстановить силы.

Вторым значительным периодом отдыха станут майские праздники в честь Дня Победы. Россияне будут наслаждаться четырьмя выходными днями кряду – с 9 по 12 мая включительно. Это прекрасная возможность провести время с близкими, отвлечься от рабочей рутины и зарядиться новой энергией.

Решение принято окончательно: в 2024 году субботы будут рабочими Решение принято окончательно: в 2024 году субботы будут рабочими
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
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