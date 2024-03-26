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Здесь творится настоящий ад: в Башкирии сообщили о районах и городах с большим числом алкогольных отравлений

Здесь творится настоящий ад: в Башкирии сообщили о районах и городах с большим числом алкогольных отравлений

09:27, 26 мар 2024

В первые два месяца 2024 года Башкирия столкнулась с тревожной статистикой: Роспотребнадзор республики обнародовал данные о росте числа алкогольных отравлений. Какие же города и районы оказались в «зоне риска»?

Уфа — лидер печального списка. За январь-февраль в столице Башкирии зарегистрировано 54 случая отравления алкоголем. Далее следуют Стерлитамак (23) и Белорецк (18). Среди муниципалитетов «лидером» стал Белорецкий район, где зафиксировано 11 случаев.

Далее следуют Стерлитамак (23) и Белорецк (18), где также наблюдается высокая концентрация алкогольных отравлений.

В списке также фигурируют Октябрьский (8), Бураевский (6), Туймазы (5), Дюртюлинский, Туймазинский, Хайбуллинский районы (по 4), Белебей, Архангельский, Белебеевский, Калтасинский, Мишкинский, Татышлинский районы (по 3), Кумертау, Абзелиловский, Ермекеевский, Стерлитамакский, Чишминский, Шаранский, Уфимский районы (по 2). В Давлеканово, Дюртюлях, Мелеузе, Нефтекамске, Альшеевском, Бижбулякском, Благоварском, Буздякском, Бурзянском, Кармаскалинском, Учалинском, Федоровском районах зафиксировано по одному случаю отравления.

Где в Башкортостане чаще гибнут от пагубного пристрастия к алкоголю? Рейтинг самых «пьяных» городов и районов Где в Башкортостане чаще гибнут от пагубного пристрастия к алкоголю? Рейтинг самых «пьяных» городов и районов
Автор: Вадим Рудаков
Теги: отравление алкоголь
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