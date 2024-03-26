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Весенний каприз: Башкирию настигнет непогода

Весенний каприз: Башкирию настигнет непогода

22:05, 26 мар 2024

В ближайшие дни жителей Башкирии ожидает резкая перемена погоды. Синоптики Башгидрометцентра прогнозируют обильные осадки, порывистый ветер и похолодание.

Среда, 27 марта, станет днем контрастов. Днем столбик термометра покажет +8°C, ночью на регион обрушатся сильные дожди.

Уже к 28 марта погода резко изменится. На смену дождю придет похолодание. Температура воздуха днем опустится до +3°C, а ночью возможны заморозки до -2°C. Синоптики прогнозируют гололед, снежные накаты и отложение мокрого снега на проводах.

В пятницу, 29 марта, осадки продолжатся. Ночью ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, а днем – небольшой мокрый снег, местами до умеренного.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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