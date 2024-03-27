Башкирию ожидают интенсивные осадки
18:56, 27 мар 2024
В четверг, 28 марта, на территорию Башкирии обрушится циклон с юга Каспия, что принесет с собой значительное количество осадков. Синоптики Башгидромета предупреждают о потенциальных неудобствах, связанных с непогодой.
В ночное время ожидается дождь, который к утру постепенно перейдет в мокрый снег. Днем прогнозируется небольшой мокрый снег, местами интенсивность осадков может быть умеренной. В отдельных районах республики существует вероятность гололеда, а также налипания мокрого снега на провода и деревья.
На дорогах из-за перепадов температур и осадков возможно образование снежного наката и гололедицы, что потребует от водителей повышенной осторожности.
Температурный режим в течение суток будет колебаться от -2 до +3 градусов Цельсия.
Ветер ожидается юго-восточный, с переходом на северный. Днем в некоторых районах возможны порывы сильного ветра.
Автор: Вадим Рудаков
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