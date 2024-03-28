Пенсии в Башкирии: Сколько получают жители республики

11:18, 28 мар 2024

Согласно свежим данным Федеральной службы государственной статистики, средний размер пенсионных выплат в Башкирии на 1 февраля достиг 20 337 рублей. Эта цифра на 7,6% превышает показатели годичной давности.

Детализируя статистику, обращает на себя внимание существенный разрыв в суммах для работающих и неработающих пенсионеров. Те представители старшего поколения, которые продолжают трудовую деятельность, в среднем получают 17 508 рублей ежемесячно. В то же время их ровесники, полностью вышедшие на заслуженный отдых, могут рассчитывать на более солидные 20 853 рубля.

На начало февраля 2024 года в Башкирии было зарегистрировано 1 131 750 получателей пенсий. Из этого числа 174 479 человек продолжают работать.

В общероссийском масштабе средний размер пенсий составляет 20 800 рублей. Работающие пенсионеры в среднем получают 17 182 рубля, тогда как для неработающих эта сумма достигает 21 613 рублей. Лидером по уровню пенсионного обеспечения остается Чукотский автономный округ со средней пенсией 33 486 рублей. Наименьшие выплаты фиксируются в Республике Дагестан - 15 298 рублей.

Автор: Семен Подгорный