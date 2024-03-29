Весеннее наступление: Башкирию накроет теплая погода

22:04, 29 мар 2024

В конце марта Башкирия готовится к встрече с настоящим теплом. Уже в эту субботу, 30 марта, столбики термометров уверенно перешагнут нулевую отметку, знаменуя собой начало активного снеготаяния.

Синоптики Башгидрометцентра прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков в этот день не ожидается.

Ночью температура воздуха будет колебаться от -8 до -13°C, однако при прояснениях возможно похолодание до 0°C, а в некоторых местах даже оттепель до +5°C.

Днем же градусник уверенно зафиксируется в плюсовой зоне, а юго-западный ветер станет умеренным.

Столь резкое изменение температурного режима несет с собой не только долгожданное тепло, но и потенциальную опасность.

По данным специалистов, активное снеготаяние может привести к резким подъемам уровней воды на малых степных и горных реках.

Не исключены подтопления талыми водами пониженных участков в населенных пунктах.

В связи с этим, жителям Башкирии рекомендуется быть бдительными и следить за обновлениями гидрологического прогноза.

Автор: Вадим Рудаков