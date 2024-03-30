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Жителей Башкирии предупредили о «тяжелых временах»: что сказал премьер-министр

Жителей Башкирии предупредили о «тяжелых временах»: что сказал премьер-министр

11:00, 30 мар 2024

С приходом весны и первыми весенними осадками, жителям Башкирии следует позаботиться о своей безопасности и благополучии своего имущества и домашних животных. Такой призыв озвучил премьер-министр республики Андрей Назаров, обратившись к населению через свой Telegram-канал.

По словам главы правительства, интенсивное таяние снега в сочетании с прогнозируемыми аномально высокими температурами в ближайшую неделю создают угрозу подтопления для ряда территорий региона. В зоне потенциального риска могут оказаться 313 населенных пунктов, где проживают около 86 тысяч человек.

Назаров настоятельно рекомендовал жителям Башкирии заблаговременно принять необходимые меры предосторожности. В первую очередь позаботиться о сохранности личных вещей и создать условия для временного содержания скота, домашней птицы и питомцев в безопасных условиях на случай эвакуации. Власти заверили, что на территории республики подготовлены 276 пунктов для временного размещения населения.

Между тем, в преддверии паводкового периода проводятся мероприятия по сбросу излишков воды из крупных башкирских водохранилищ — Нугушского, Юмагузинского и Павловского. Тем временем гидротехнические сооружения региона функционируют в штатном режиме для обеспечения пропуска весеннего половодья.

313 населенных пунктов Башкирии под угрозой паводка 313 населенных пунктов Башкирии под угрозой паводка
Автор: Алия Карачурина
Теги: паводок
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