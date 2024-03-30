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Новая угроза: Сбербанк предупредил граждан, хранящих деньги на банковской карте

Новая угроза: Сбербанк предупредил граждан, хранящих деньги на банковской карте

21:17, 30 мар 2024

В последнее время участились случаи мошенничества с использованием новой схемы обмана. Сбербанк бьет тревогу и предупреждает держателей банковских карт о растущей угрозе похищения денежных средств.

Финансовые аферисты активно эксплуатируют новый метод обмана, прикрываясь личиной судебных приставов. Они рассылают текстовые сообщения с ложными требованиями о погашении несуществующих долгов. В сообщениях содержатся ссылки, якобы ведущие на официальные платформы для урегулирования задолженности.

На деле же переход по таким ссылкам открывает злоумышленникам доступ к личным данным и банковским счетам жертвы. Получив конфиденциальную информацию, мошенники беспрепятственно списывают денежные средства со счетов доверчивых граждан.

В связи с участившимися случаями подобного кибермошенничества Сбербанк призывает клиентов проявлять повышенную осторожность. Эксперты банка рекомендуют игнорировать любые сомнительные ссылки и требования о погашении долгов, особенно если они исходят от неизвестных лиц и организаций. Для безопасности важно не вступать в переписку с отправителями таких сообщений и не передавать им персональные данные.

Чтобы обезопасить себя и окружающих, следует информировать родных, друзей и коллег о новых уловках финансовых аферистов.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: мошенники
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